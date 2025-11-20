Вадим Немков: Махачев — величайший боец в UFC

Бывший чемпион Bellator Вадим Немков прокомментировал победу соотечественника Ислама Махачева в поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Я считаю, что он уже величайший боец в UFC. У него есть четыре защиты пояса в одной из самых конкурентных весовых категорий. И в любителях, и в профессионалах это один из самых жёстких весов. И то, что Ислам разбил Делла Маддалену, причём в одностороннем порядке, говорит о высоком уровне бойцовского IQ, борьбы, ударки», — сказал Вадим Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.