Мухаммад Мокаев прокомментировал победу Махачева в бою с Делла Маддаленой

Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева в поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Очень хорошее выступление. Историю сотворил. Плюс для наших ребят это хороший результат. Потому что в последнее время наших особо не подписывают, только через Претендентскую серию. А это будет примером, что у нас ребята могут до конца идти, даже после поражения, десять лет назад он проиграл… Вернулся, показал характер. Прославляет нашу республику», — сказал Мокаев в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

