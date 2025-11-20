Скидки
Вадим Немков поделился ожиданиями от поединка Петра Яна и Мераба Двалишвили

Вадим Немков поделился ожиданиями от поединка Петра Яна и Мераба Двалишвили
Бывший чемпион Bellator россиянин Вадим Немков высказался о предстоящем поединке за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и соотечественником Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Шансы у Петра хорошие. Мераб классно работает и в борьбе, и в стойке, дышит. Но у Петра есть удар, кардио. Ян сделал перезарядку в карьере, восстановился. Дай бог, сейчас не будет травм. И Пётр завоюет пояс. А если победить Мераба, который перебил всех в дивизионе… Тем ярче будет победа. И тем круче будет считаться этот пояс. Шансы – 50 на 50», — сказал Вадим Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

