Бокс/ММА

Абдель-Азиз: у Махачева есть ещё три-четыре года в UFC

Абдель-Азиз: у Махачева есть ещё три-четыре года в UFC
Комментарии

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в двух весовых категориях Ислама Махачева, высказался о карьерных перспективах россиянина.

«Думаю, у Ислама есть ещё три-четыре года на элитном уровне. Потому что он не мучается. Он счастлив и здоров. Он не выходит в клетку с 30, 40 или 50%. Он выходит с 80, 90 и 100%. И получает удовольствие.

Парень не пропускает удары. У него лучшая защита в истории UFC. Он хорош, потому что делает свою работу, у него правильная команда – тренеры, менеджеры, диетолог… Мы создали среду для него, и если ему что-то понадобится, проблем не будет», — сказал Абдель-Азиз в интервью Submission Radio.

Комментарии
