Иан Гарри: я могу выиграть бой с Махачевым, сто процентов

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иан Гарри высказался о потенциальном поединке с действующим обладателем титула россиянином Исламом Махачевым.

«100%, я могу выиграть этот бой. Это не будет легко, он невероятен, он один из лучших в мире и он всегда знает, что ему нужно делать. Он всегда опасен. Но я знаю, насколько я хорош. И знаю, на что я способен. И я очень хочу его имя в своём резюме, отобрать у него титул и прервать эту серию побед», — сказал Гарри на пресс-конференции.

Напомним, 22 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар) Гарри сразится с экс-чемпионом американцем Белалом Мухаммадом.