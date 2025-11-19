Скидки
Бокс/ММА Новости

Тим Цзю проведёт следующий поединок 17 декабря в Австралии

Тим Цзю проведёт следующий поединок 17 декабря в Австралии
Комментарии

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (25-3, 18 KO) проведёт следующий поединок 17 декабря в Сиднее (Австралия), сообщает промоутерская компания No Limit Boxing.

Соперником Цзю станет непобеждённый американец Энтони Веласкес (18-0-1, 15 KO).

Тиму Цзю 31 год. Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В 2023-м стал чемпионом мира в первом среднем весе. В своём последнем бою, состоявшемся в июле, Цзю проиграл техническим нокаутом в реванше с американцем Себастьяном Фундорой.

Энтони Веласкесу 29 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. Все бои провёл на территории США.

Комментарии
