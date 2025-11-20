Вадим Немков: КроКоп подерётся с Емельяненко после инсульта? Не в Фёдоре дело

Бывший чемпион Bellator россиянин Вадим Немков высказался о боксёрском поединке между ветеранами MMA Фёдором Емельяненко и Мирко Филипповичем, который, как ожидается, состоится в 2026 году.

«Фёдор находится в прекрасном состоянии. Он очень много тренируется, пашет в Кисловодске. Воздух разреженный, но он выдерживает нагрузки. Жду от этого боя победы Фёдора. Главное, чтобы бой был красивый, все остались довольны. А они повторили историю 20-летней давности. Когда бойцы готовятся к бою, они проходят медобследование. И врачи должны сказать, насколько Мирко готов. Но если он сам выражает готовность, врачи не возражают, значит, всё хорошо. Инсульты, наверное, тоже бывают разными. Не в Фёдоре дело. Он же не выходит с Мирко, которому 70 лет. Они одного возраста. Думаю, всё будет нормально», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.