Сланов: Джошуа уже вырубил Фрэнсиса Нганну. С Джейком Полом будет точно так же

Российский тренер Виталий Сланов прокомментировал организацию боксёрского поединка между двукратным чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и американским видеоблогером Джейком Полом, который состоится 19 декабря в Майами (США).

«Чисто со спортивной точки зрения этот бой не интересен. Но Пол всё равно показывает бокс какого-то уровня. А Джошуа – великий боксёр. Никаких шансов. Если всё будет честно, то без шансов. Но для публики, для хайпа, ажиотажа… Популярный блогер. Нельзя у него отнять, что он за собой следит, находится в хорошей форме. Уровень бокса постепенно повышается.

Для чего это нужно Джошуа? Он на исходе, очень богатый. Не думаю, что он пошёл за деньгами. Одного «не боксёра» он уже нокаутировал, вырубил Нганну. И здесь, наверное, будет так же. Выходит чисто для рекламы. Мне не нравится, когда великие боксёры занимаются таким», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.