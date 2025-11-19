Ислам Махачев прокомментировал возвращение на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC

Новый чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал возвращение на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

«Немного перфекционист – люблю, когда всё на своих местах», — написал Махачев в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Махачев победил единогласным судейским решением австралийца Джека Делла Маддалену, став 11-м в истории организации обладателем титула в двух дивизионах.

Ранее Фёдор Емельяненко отреагировал на завоевание Махачевым второго титула UFC.

