Арман Царукян показал актуальную форму перед боем с Дэном Хукером

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян продемонстрировал актуальную форму перед боем с австралийцем Дэном Хукером, который состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

Фото: UFC Eurasia

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 305 в августе 2024 года, Хукер победил раздельным судейским решением поляка Матеуша Гамрота. Царукян не выступал с апреля 2024 года, когда на UFC 300 одолел раздельным решением бразильского экс-чемпиона Чарльза Оливейру.

Ранее Царукян оценил победу Ислама Махачева над Джеком Делла Маддаленой.

Арман Царукян и Дэн Хукер провели дуэль взглядов перед боем