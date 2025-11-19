Арман Царукян показал актуальную форму перед боем с Дэном Хукером
Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян продемонстрировал актуальную форму перед боем с австралийцем Дэном Хукером, который состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).
UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
23 ноября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер
Фото: UFC Eurasia
В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 305 в августе 2024 года, Хукер победил раздельным судейским решением поляка Матеуша Гамрота. Царукян не выступал с апреля 2024 года, когда на UFC 300 одолел раздельным решением бразильского экс-чемпиона Чарльза Оливейру.
Ранее Царукян оценил победу Ислама Махачева над Джеком Делла Маддаленой.
Материалы по теме
Арман Царукян и Дэн Хукер провели дуэль взглядов перед боем
