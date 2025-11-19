Скидки
Арман Царукян заявил о готовности провести бой с Илией Топурией через два месяца

Арман Царукян заявил о готовности провести бой с Илией Топурией через два месяца
Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян рассказал, что будет готов провести бой с непобеждённым чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией уже в январе 2026 года.

«Не хочу ждать. Если я выступлю очень хорошо [в бою с Хукером], а в UFC спросят меня: «Можешь ли ты провести бой в январе?» Я отвечу согласием и сразу приму этот бой», — приводит слова Царукяна аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

Царукян заработает меньше Хукера? Изучаем гонорары первого в истории UFC турнира в Катаре
Царукян заработает меньше Хукера? Изучаем гонорары первого в истории UFC турнира в Катаре
