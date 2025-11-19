Царукян подтвердил, что Хамзат Чимаев будет секундировать его в бою с Дэном Хукером

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян подтвердил, что в предстоящем поединке с новозеландцем Дэном Хукером, который занимает шестое место в рейтинге UFC, его будет секундировать непобеждённый чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев. Бой между Арманом и Дэном состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре и станет главным событием вечера.

«Хамзат будет в углу. Он завтра приедет. Функция Хамзата в углу? Его функция — смотивировать меня и подгонять в нужный момент. Думал ли позвать отца в угол? Нет, сердце остановится (улыбается)», — приводит слова Царукяна портал Sport24.