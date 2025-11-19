Чемпиона Бельгии по боксу приговорили к условному сроку за торговлю наркотиками

26-летнего чемпиона Бельгии по боксу в полутяжёлом весе Ли Ингелресту приговорили к трём годам условного лишения свободы, пяти годам испытательного срока, а также оштрафовали на € 8 тыс. за торговлю наркотиками. Об этом информирует VRT со ссылкой на материалы суда.

Согласно имеющейся информации, в 2023 году представители правоохранительных органов остановили машину, за рулём которой находился Ли. При обыске его автомобиля был найден пакет с наркотиками. Затем уже в его доме были обнаружены и изъяты другие запрещённые вещества, а также оборудование для их подготовки к сбыту. Ингелрест отметил, что стал заниматься торговлей наркотиками с 2020 года.

В качестве профессионального боксёра Ли дебютировал в том же 2020 году. В рекорде бельгийца 12 побед, одно поражение, а два поединка были признаны ничей.