Иан Гарри сообщил, что рассматривает возможность приехать в Чечню на тренировочные сборы

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри выразил заинтересованность в том, чтобы провести тренировочные сборы на Кавказе для совершенствования навыков борьбы.

«100% была такая мысль. Если посмотреть на Чечню, Дагестан, даже на Грузию, то как они борются, это совсем другое. Это то, чего нет больше нигде. Для меня это очень важно. С удовольствием бы этому получился», — сказал Гарри во время пресс-конференции перед турниром UFC Fight Night 265.

Иану 28 лет. В профессиональном рекорде Гарри 16 побед и одно поражение. В качестве бойца смешанных единоборств он дебютировал в феврале 2019 года.