«Иду в логово льва, чтобы нокаутировать и опозорить его». Джейк Пол — о бое с Джошуа

14-й номер рейтинга WBA в тяжёлом весе американец Джейк Пол поделился мыслями насчёт предстоящего профессионального поединка по боксу с бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа, который состоится 19 декабря в Майами (штат Флорида, США).

«Они говорили, чтобы я сразился с настоящим боксёром, с кем-то своего размера, с чемпионом мира. Мы проанализировали длинный список предполагаемых моих соперников. Вы, ребята, хотели, чтобы я подрался с тем, кто больше меня? Как насчёт того, кто вдвое больше?

Двукратный чемпион мира в тяжёлом весе. Пока он выигрывал олимпийское золото, я снимал видеоблоги в старшей школе. Эй Джей — мастер нокаутов, чьи бои заканчивались буквально за секунды. Не буду врать, мне немного страшно.

Не заблуждайтесь, это самый важный бой в моей карьере. Я иду в логово льва и делаю то, чего ещё никто не делал. Я, Джейк Джозеф Пол, нокаутирую, одержу победу и опозорю Энтони Джошуа в пятницу, 19 декабря, в прямом эфире на Netflix», — приводит слова Пола портал MMAFighting.