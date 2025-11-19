Скидки
Арман Царукян и Илия Топурия пересеклись в отеле в Катаре

Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян вместе со своей командой пересёкся с непобеждённым чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и его братом Александром в лобби отеля в Катаре перед турниром UFC Fight Night 265, который состоится 22 ноября.

Напомним, следующий бой Арман проведёт именно на турнире UFC Fight Night 265. Его соперником станет шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер, их поединок станет главным событием вечера. Кроме того, Александр Топурия также выступит на этом ивенте с казахом Бекзатом Алмаханом, его будет секундировать Илия.

