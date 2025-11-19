«В этом нет ничего сложного». Хукер выразил уверенность в том, что нокаутирует Царукяна

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер выразил уверенность в том, что ему удастся победить нокаутом первого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг россиянина Арман Царукяна в предстоящем поединке, который состоится в Дохе (Катар) 22 ноября на турнире UFC Fight Night 265.

«Я всю неделю говорю, что вырублю его хай-киком в голову. Вижу это. В этом нет ничего сложного. И мы посмотрим, как он будет бороться после такого», — сказал Хукер на пресс-конференции перед турниром UFC Fight Night 265.

Хукеру 35 лет. В его рекорде 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и 12 поражений. Последний бой новозеландский атлет провёл на турнире UFC 305, который прошёл 17 августа 2024 года в Перте (Австралия). Его соперником был поляк Матеуш Гамрот. Дэн одержал победу раздельным решением судей.