Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер сообщил, с чем связано исключение экс-претендента на титул UFC из рейтинга лиги

Инсайдер сообщил, с чем связано исключение экс-претендента на титул UFC из рейтинга лиги
Комментарии

43-летний авторитетный канадо-американский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани рассказал, с чем связано исключение бывшего претендента на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе новозеландца Кай Кара-Франса из последней редакции рейтинга UFC.

Согласно имеющейся информации, Кара-Франс уведомил руководство промоушена в том, что возьмёт паузу на год, чтобы сфокусироваться на других вещах в своей жизни. Поэтому он не будет включён в топ-15 наилегчайшего веса UFC, пока не сообщит UFC о своём возвращении и не войдёт в пул.

В своём профессиональном рекорде Кара-Франс имеет 25 побед, 12 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
Опубликованы обновлённые рейтинги UFC. Брэди и Эдвардс существенно опустились в топ-10
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android