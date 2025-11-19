Инсайдер сообщил, с чем связано исключение экс-претендента на титул UFC из рейтинга лиги

43-летний авторитетный канадо-американский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани рассказал, с чем связано исключение бывшего претендента на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе новозеландца Кай Кара-Франса из последней редакции рейтинга UFC.

Согласно имеющейся информации, Кара-Франс уведомил руководство промоушена в том, что возьмёт паузу на год, чтобы сфокусироваться на других вещах в своей жизни. Поэтому он не будет включён в топ-15 наилегчайшего веса UFC, пока не сообщит UFC о своём возвращении и не войдёт в пул.

В своём профессиональном рекорде Кара-Франс имеет 25 побед, 12 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.