Дэн Хукер продемонстрировал актуальную физическую форму перед боем с Арманом Царукяном

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер продемонстрировал актуальную физическую форму перед поединком с первым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг россиянином Арманом Царукяном. Их бой станет главным событием на турнире UFC Fight Night 265, который состоится в Дохе (Катар) 22 ноября.

Фото: UFC Eurasia

Хукеру 35 лет. В его рекорде 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и 12 поражений. Последний бой новозеландский атлет провёл на турнире UFC 305, который прошёл 17 августа 2024 года в Перте (Австралия). Его соперником был поляк Матеуш Гамрот. Дэн одержал победу раздельным решением судей.