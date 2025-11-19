Скидки
Тони Фергюсон проведёт следующий боксёрский бой 20 декабря в ОАЭ за титул Misfits Boxing

Комментарии

20 декабря состоится боксёрский турнир Misfits Boxing в Дубае (ОАЭ), в рамках которого пройдёт бой между бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) американцем Тони Фергюсоном и 31-летним британцем Уорреном Спенсером. На кону боя будет стоять временный титул чемпиона организации в среднем весе.

Фото: Пресс-служба Misfits Boxing

Для Тони это будет второй бой по правилам бокса. В дебютном поединке, который прошёл 30 августа в Манчестере, Фергюсон победил пуэрториканца Натаниэля Бустаманте.

По правилам ММА Тони провёл последний бой в августе 2024 года. Тогда на турнире UFC on ABC 6 он уступил удушающим приёмом соотечественнику Майклу Кьезе.

