«Братья делают друг друга богатыми». Камару Усман — о бое с Исламом Махачевым

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман объяснил, почему он должен провести поединок с 34-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Ислам знает, как сильно я его люблю. И это [мой бой с ним] то, что делают братья, а именно делают друг друга богатыми», — приводит слова Усмана аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Напомним, последний бой Камару провёл на турнире UFC on ESPN 69, который состоялся 15 июня в Атланте (США). Тогда его соперником был соотечественник Хоакин Бакли. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Усмана единогласным решением судей.