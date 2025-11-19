«Придушил бы его. Он любит много говорить». Арман Царукян — об Илии Топурии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян рассказал, что хотел бы придушить непобеждённого чемпиона UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илию Топурию.

«Илия Топурия? Он любит много говорить. Я бы его придушил», — сказал Царукян в интервью журналисту Альваро Кольменеро.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.