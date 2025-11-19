«Он не заслуживает места в топ-10, его надо исключить». Арман Царукян наехал на Пимблетта

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян заявил, что англичанин Пэдди Пимблетт не должен занимать место в рейтинге UFC в категории до 70 кг.

«Пимблетта следует исключить из рейтинга. Он даже не заслуживает того, чтобы быть в топ-10. Пэдди победил Майкла, который шёл на серии из трёх поражений. И Тони Фергюсона, у которого была серия из восьми поражений», — приводит слова Царукяна аккаунт OverDogs Podcast в социальной сети Х.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.