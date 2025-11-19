Двалишвили отреагировал на то, что Ислам Махачев вернулся на первое место в рейтинге Р4Р

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили поздравил россиянина Ислама Махачева с возвращением на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

«Мы четверо из одного региона — Кавказа», — подписал Двалишвили фото, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Скриншот страницы Двалишвили в Х

Напомним, в последнем бою, который состоялся 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Махачев победил единогласным судейским решением австралийца Джека Делла Маддалену. Таким образом, он стал 11-м в истории организации обладателем титула в двух дивизионах.