Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт объяснил, почему не будет ставить Джона Джонса в кард турнира UFC в Белом доме

Дана Уайт объяснил, почему не будет ставить Джона Джонса в кард турнира UFC в Белом доме
Аудио-версия:
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что по-прежнему не заинтересован в том, чтобы ставить 38-летнего бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой (до 93 кг) и тяжёлой (до 120 кг) весовых категориях американца Джона Джонса в кард турнира UFC в Белом доме, который должен пройти 14 июня 2026 года.

«У меня была договорённость с Джоном насчёт поединка с Томом Аспиналлом. Он отказался [драться с ним]. Так что не могу позволить себе вновь оказаться в таком же положении», — приводит слова Уайта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

Материалы по теме
Дана Уайт: Джон Джонс всё ещё величайший, нравится вам это или нет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android