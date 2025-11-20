Дана Уайт объяснил, почему не будет ставить Джона Джонса в кард турнира UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что по-прежнему не заинтересован в том, чтобы ставить 38-летнего бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой (до 93 кг) и тяжёлой (до 120 кг) весовых категориях американца Джона Джонса в кард турнира UFC в Белом доме, который должен пройти 14 июня 2026 года.

«У меня была договорённость с Джоном насчёт поединка с Томом Аспиналлом. Он отказался [драться с ним]. Так что не могу позволить себе вновь оказаться в таком же положении», — приводит слова Уайта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.