Усик назвал свой бой мечты

Непобеждённый 38-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, что его поединком мечты является встреча с легендарным американцем Мохаммедом Али.

— Бой с кем для тебя является мечтой?

— С Мохаммедом Али, — сказал Усик в ходе блиц-опроса на своём YouTube-канале.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш.