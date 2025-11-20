Скидки
Усик назвал свой бой мечты

Усик назвал свой бой мечты
Непобеждённый 38-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, что его поединком мечты является встреча с легендарным американцем Мохаммедом Али.

— Бой с кем для тебя является мечтой?
— С Мохаммедом Али, — сказал Усик в ходе блиц-опроса на своём YouTube-канале.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш.

Александр Усик прокомментировал отказ от титула WBO в супертяжёлом весе
