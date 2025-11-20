Скидки
«Большие ребята, будет интерес». Силягин — про бой Пола и Джошуа

«Большие ребята, будет интерес». Силягин — про бой Пола и Джошуа
Боксёр RCC Boxing Promotions, обладатель пояса WBA Gold Павел Силягин высказался о предстоящем поединке между экс-чемпионом мира британцем Энтони Джошуа и американским видеоблогером Джейком Полом.

«Считаю, что если бы в соперниках Джейка Пола остался Джервонта Дэвис, то это вообще было бы неинтересно. А Энтони Джошуа – всё совсем иначе, у болельщиков будет интерес. Хоть это и шоу в первую очередь, к такому сопернику и, соответственно, всему бою отнесутся куда серьёзнее. Оба большие ребята… Буду ли я это смотреть? При возможности, но вообще я бы глянул, особенно если точно знать заранее, что получится хороший бой», — сказал Силягин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом состоится 19 декабря в Майами (США, штат Флорида).

Видео: Реакция Макгрегора и Фьюри на поражение Джошуа в бою с Дюбуа

