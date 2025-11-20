«Я знала, что ты особенная». Енджейчик назвала Шевченко величайшей женщиной-бойцом

Бывшая чемпионка UFC полячка Йоанна Енджейчик прокомментировала победу действующей обладательницы титула организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентины Шевченко в поединке с китаянкой Вэйли Чжан, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Я знала, что ты особенная, с тех пор, как мы впервые подрались по правилам муай-тай в Таиланде. Ты доказала, что не просто являешься особенной – ты являешься величайшей. Поздравляю», — написала Енджейчик в социальных сетях.

Победа над Чжан стала для 37-летней Шевченко 11-й в титульных боях UFC — это рекорд среди женщин.

