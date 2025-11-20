Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я знала, что ты особенная». Енджейчик назвала Шевченко величайшей женщиной-бойцом

«Я знала, что ты особенная». Енджейчик назвала Шевченко величайшей женщиной-бойцом
Комментарии

Бывшая чемпионка UFC полячка Йоанна Енджейчик прокомментировала победу действующей обладательницы титула организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентины Шевченко в поединке с китаянкой Вэйли Чжан, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Я знала, что ты особенная, с тех пор, как мы впервые подрались по правилам муай-тай в Таиланде. Ты доказала, что не просто являешься особенной – ты являешься величайшей. Поздравляю», — написала Енджейчик в социальных сетях.

Победа над Чжан стала для 37-летней Шевченко 11-й в титульных боях UFC — это рекорд среди женщин.

Материалы по теме
«Лучшая в мире!» Двалишвили отреагировал на победу Шевченко в титульном бою на UFC 322

Валентина Шевченко показала работу на груше

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android