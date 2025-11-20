Скидки
«Ему сказали, что он защищает титул?» Гарри раскритиковал поражение Делла Маддалены

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иан Гарри прокомментировал поражение чемпиона дивизиона австралийца Джека Делла Маддалены в поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«Я не хочу быть негативным… Когда я смотрю бой, я вижу геймплан, вижу удары, вижу IQ… Джек и его команда не выглядели подготовленными. Не знаю, сказал ли им кто-то, что они защищают титул чемпиона мира», — сказал Гарри в интервью UFC.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоялся 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). Россиянин победил единогласным судейским решением.

