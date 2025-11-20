20 декабря в Майами (США) состоится боксёрский вечер, в рамках которого американский видеоблогер Джейк Пол проведёт поединок с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончится бой блогера Джейка Пола и боксёра-тяжеловеса Энтони Джошуа?

Джейку Полу 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. Всего на его счету 12 побед и одно поражение. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Пол победил единогласным судейским решение бывшего чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего.