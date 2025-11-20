Как закончится бой блогера Джейка Пола и боксёра-тяжеловеса Энтони Джошуа?
Поделиться
20 декабря в Майами (США) состоится боксёрский вечер, в рамках которого американский видеоблогер Джейк Пол проведёт поединок с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончится бой блогера Джейка Пола и боксёра-тяжеловеса Энтони Джошуа?
Джейку Полу 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. Всего на его счету 12 побед и одно поражение. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Пол победил единогласным судейским решение бывшего чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего.
Комментарии
- 20 ноября 2025
-
11:00
-
10:34
-
10:28
-
10:15
-
09:38
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
00:12
-
00:02
- 19 ноября 2025
-
23:09
-
23:01
-
23:00
-
22:32
-
21:16
-
21:04
-
21:00
-
20:16
-
20:11
-
19:37
-
19:23
-
18:51
-
18:21
-
18:13
-
17:33
-
17:12
-
16:39
-
16:35
-
16:30
-
15:29
-
15:18
-
15:08
-
14:55
-
13:38
-
13:36