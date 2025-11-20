Скидки
Даниэль Кормье назвал тяжелейшего соперника для Махачева в полусреднем весе UFC

Даниэль Кормье назвал тяжелейшего соперника для Махачева в полусреднем весе UFC
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье назвал, по его мнению, тяжелейшего соперника для действующего обладателя титула в полусреднем весе (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Шавкат Рахмонов – тот парень, о котором я думаю: «Чёрт, вот это по-настоящему безумный бой». Габариты Рахмонова, его навыки в борьбе, ударная техника… Чёрт, вот это бой! Я считал, что Маддалена станет тяжелейшим поединком в карьере Ислама. И он доказал, что это не так. Но если он подерётся с Рахмоновым, без сомнений, это будет тяжелейший бой в его карьере», — сказал Кормье в эфире ESPN.

