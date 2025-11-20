«Лучшая в мире». Махачев опубликовал фото с командой после завоевания второго титула UFC

Новый чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев опубликовал фото с командой после победы в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Лучшая команда в мире», — написал Махачев в социальных сетях.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), победив приёмом бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету в UFC 17 побед и одно поражение.

Материалы по теме Масвидаль назвал единственного бойца в полусреднем весе UFC, способного побить Махачева

Ислама Махачева встретили в ОАЭ после завоевания второго титула UFC