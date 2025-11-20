Шамиль Газиев получил нового соперника на турнире UFC в Катаре — ESPN Deportes

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Шамиль Газиев, представляющий Бахрейн, получил нового соперника перед своим боем, который состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), сообщает ESPN Deportes.

Напомним, изначально Газиев должен был сразиться с молдаванином Сергеем Спиваком. Новым соперником стал доминиканец Вальдо Кортес-Акоста.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Газиев нокаутировал американца Томаса Петерсена. Кортес-Акоста на UFC Fight Night 263 в ноябре нокаутировал хорвата Анте Делию.

