Шамиль Газиев получил нового соперника на турнире UFC в Катаре — ESPN Deportes
Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Шамиль Газиев, представляющий Бахрейн, получил нового соперника перед своим боем, который состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), сообщает ESPN Deportes.
Напомним, изначально Газиев должен был сразиться с молдаванином Сергеем Спиваком. Новым соперником стал доминиканец Вальдо Кортес-Акоста.
В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Газиев нокаутировал американца Томаса Петерсена. Кортес-Акоста на UFC Fight Night 263 в ноябре нокаутировал хорвата Анте Делию.
