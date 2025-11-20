«Перестаньте говорить, что он не боксёр». Кормье высказался о Джейке Поле

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о видеоблогере Джейке Поле, выступающем на профессиональном ринге.

«Я раз за разом говорю людям, потому что они чертовски неправы, особенно чуваки из MMA: «Перестаньте говорить, что он не боксёр». Он занимается уже пять лет, у него великолепные тренеры и спарринг-партнёры. Он стал намного лучше. И он способен драться», — сказал Кормье в интервью Логану Полу.

Напомним, 20 декабря в Майами (США) Пол сразится с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.

