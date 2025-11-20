Камару Усман признался, что осознал поражение нокаутом от Леона Эдвардса только в больнице

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман рассказал о поражении во втором поединке с британцем Леоном Эдвардсом, состоявшемся на турнире UFC 278 в августе 2022 года.

«Я вышел с арены, увиделся с семьёй, снял перчатки… Я был в порядке, я был здесь… На всё ушло 15-20 минут. UFC сказали: «Нам нужно отвезти тебя в госпиталь, чтобы убедиться, что всё нормально». Я согласился.

Я поехал в госпиталь со своим менеджером, Али [Абдель-Азизом]. Врач начала задавать свои вопросы. И она задала мне такой вопрос… Она сделала это дважды. Подряд. Она сказала: «Ты знаешь, где ты? Ты знаешь, какая сейчас дата?» Я же как будто ещё не перестроился. Я хотел дать правильный ответ, и не просто ответ, а сказать ей больше, чтобы она наверняка поняла, что я знаю ответ: «Да, сейчас суббота, такое-то августа, Солт-Лейк-Сити, Юта, UFC 278… Чёрт!» Если они задают вопрос, значит… Нет! Я посмотрел на Али, а у него было такое лицо, и я всё понял», — сказал Усман в интервью Даниэлю Кормье.