Бокс/ММА

Комментатор UFC — о Махачеве: этот парень на пути к тому, чтобы стать величайшим бойцом

Комментатор UFC — о Махачеве: этот парень на пути к тому, чтобы стать величайшим бойцом
Комментатор UFC Джон Аник прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева в поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Этот парень заслуживает уважения. Мы говорим о Мерабе Двалишвили, который на пути к тому, чтобы стать величайшим бойцом среди мужчин, и он очевидно на пути к тому, чтобы сместить Сен-Пьера или любого, кого вы захотите назвать. То же касается и Махачева», — сказал Аник в подкасте Anik and Florian.

Ранее Даниэль Кормье назвал тяжелейшего соперника для Махачева в полусреднем весе UFC.

