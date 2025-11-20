Скидки
Камару Усман назвал бойца UFC, потрясшего его в спарринге

Камару Усман назвал бойца UFC, потрясшего его в спарринге
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман рассказал об инциденте на тренировке с бойцом организации американцем Майклом Джонсоном.

«За исключением хед-кика, меня потрясали всего один раз за карьеру. И это сделал Майкл Джонсон, на тренировке. Я провёл бой, взял двухнедельную паузу, вернулся в зал и сразу на спарринги с Майклом Джонсоном. Он был в трёх неделях от боя, он был в форме.

Это произошло ближе к концу спарринга… Майкл попал по мне и усадил меня. Забавно, у меня есть видео (смеётся). Удивлён, что оно до сих пор не опубликовано… Он сбил меня с ног, и я упал на руку. Это лишь доказывает то, каким особенным был Майкл Джонсон», — сказал Усман в интервью Даниэль Кормье.

