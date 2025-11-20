Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян — о победе Махачева над Делла Маддаленой: как будто чемпион встретился с любителем

Царукян — о победе Махачева над Делла Маддаленой: как будто чемпион встретился с любителем
Российский боец UFC Арман Царукян прокомментировал победу соотечественника Ислама Махачева в поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Я был очень впечатлён, когда посмотрел бой. Потому что это было очень легко… Как будто чемпион встретился с любителем, Ислам показал другой уровень. Я считал, что Делла Маддалена сделает больше, чем он сделал.

Ислам намного лучше остальных прямо сейчас. Он действительно лучший вне зависимости от веса, его будет тяжело победить в полусреднем весе», — сказал Царукян в интервью TNT Sports.

