Шамиль Газиев сообщил о срыве боя со Спиваком на турнире UFC в Катаре

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Шамиль Газиев, представляющий Бахрейн, сообщил о срыве поединка с молдаванином Сергеем Спиваком, который должен был состояться 22 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

«Соперник снялся, UFC ищут нового. Джон Джонс, пора возвращаться», — написал Газиев в социальной сети X (ранее Twitter).

Шамилю Газиеву 35 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец в 2019 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы и одно поражение.

Ранее ESPN Deportes сообщил, что доминиканец Вальдо Кортес-Акоста согласился сразиться с Газиевым на коротком уведомлении.

