«Попытка одержать лёгкую победу». Иан Гарри осудил Махачева за желание драться с Усманом

«Попытка одержать лёгкую победу». Иан Гарри осудил Махачева за желание драться с Усманом
Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иан Гарри раскритиковал идею организации поединка за титул между россиянином Исламом Махачевым и нигерийцем Камару Усманом.

«Хабиб и его команда очень умны в выборе боёв и организации интересных противостояний. Камару Усман уже чертовски неактуален в дивизионе, простите за мой язык, но это факт.

Ни один фанат не хочет видеть бой Ислама против Камару. Они хотят увидеть его против меня, против Шавката [Рахмонова], против Пратеса и Моралеса. Они хотят увидеть новое поколение полусреднего дивизиона.

Когда тебе почти 40 лет и ты находишься в районе десятого места… ты неактуален. Я считаю, что это просто попытка Ислама одержать 17-ю победу подряд против лёгкого соперника», — сказал Гарри в интервью TNT Sports.

