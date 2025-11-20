Скидки
Бокс/ММА

Александр Шаблий дал прогноз на бой Царукян — Хукер

Александр Шаблий дал прогноз на бой Царукян — Хукер


Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий дал прогноз на поединок в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественником Арманом Царукяном и австралийцем Дэном Хукером, который состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
23 ноября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер

«Хукер будет рассчитывать только на лаки-панч. Знаю, насколько Арман прибавил за последние два года. В прошлом году мы вместе провели сборы. Знаю, на что он способен. Я думаю, что бой продлится все пять раундов и завершится победой Армана», – сказал Шаблий в интервью Камилу Гаджиеву.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 264.


