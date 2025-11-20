Скидки
Камил Гаджиев сказал, как завершится бой Царукян — Хукер

Российский промоутер Камил Гаджиев дал прогноз на поединок в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественником Арманом Царукяном и австралийцем Дэном Хукером, который состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
23 ноября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер

«Для меня лично вопрос только, продлится ли бой всю положенную дистанцию или нет. Почему я не оставляю шансов Хукеру? Арман очень и очень сбалансированный боец. Поэтому не считаю, что у Хукера есть аргумент. Даже если он считается крутым ударником, всё равно у него практически нет шансов на нокаут. А по-другому он не выиграет. Предположу, что в середине боя Арман финиширует его в партере», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

