Бокс/ММА Новости

PFL объявил о следующем бое Усмана Нурмагомедова
Американский промоушен PFL объявил о бойцовском турнире, который состоится 7 февраля в Дубае (ОАЭ). В главном бою чемпион в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов сразится с британцем Альфи Дэвисом.

Альфи Дэвису 33 года. Британец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2024-го выступает в PFL. В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Дэвис победил единогласным судейским решением россиянина Гаджи Рабаданова и стал победителем Гран-при.

Усману Нурмагомедову 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2024-го выступает в PFL. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Усман победил единогласным решением в реванше с ирландцем Полом Хьюзом.

