«Это сделало бы его звездой». Куинтон Джексон дал совет Исламу Махачеву

Бывший чемпион UFC американец Куинтон Джексон прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева в поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Не ожидал, что Ислам окажется так хорош в стойке. Я был действительно впечатлён его стойкой. Что же касается его стиля… Ему следовало бы повалить его пару раз, разобрать на земле, а затем заставить думать о тейкдауне и избить руками. Думаю, это сделало бы его большей звездой. Он всегда может побороть соперника», — сказал Джексон в подкасте JAXXXON.