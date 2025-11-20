Скидки
«Это сделало бы его звездой». Куинтон Джексон дал совет Исламу Махачеву

«Это сделало бы его звездой». Куинтон Джексон дал совет Исламу Махачеву
Бывший чемпион UFC американец Куинтон Джексон прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева в поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Не ожидал, что Ислам окажется так хорош в стойке. Я был действительно впечатлён его стойкой. Что же касается его стиля… Ему следовало бы повалить его пару раз, разобрать на земле, а затем заставить думать о тейкдауне и избить руками. Думаю, это сделало бы его большей звездой. Он всегда может побороть соперника», — сказал Джексон в подкасте JAXXXON.

