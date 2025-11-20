Дэвид Бенавидес — о Дмитрии Биволе: он знает, что я могу его потрясти

Американский боксёр Дэвид Бенавидес поделился воспоминаниями о спарринге с россиянином Дмитрием Биволом. Бенавидес выразил уверенность, что смог бы потрясти оппонента и в поединке.

«Я не ронял его, но его потряс. В нашем последнем спарринге действительно потряс его — не джебом, а комбинацией из четырёх —пяти ударов. Но никогда не хвастаюсь этим. Это не повод расслабляться: наоборот, понимаю, что должен работать ещё усерднее. Он знает, что я могу его потрясти, и я знаю, что могу, поэтому в бою он сделает всё, чтобы этого не допустить», — сказал Дэвид на канале K.O. Artist Sports в YouTube.

Бенавидес подчеркнул, что уважает Бивола, но уверен в выводах, которые сделал из спарринга.

«Бивол — отличный боец, уважаю его. Но если я смог потрясти тебя в спарринге, значит, могу сделать это и в бою. Некоторые говорят: «Спарринг — не бой». Эти люди вообще ничего не понимают. Они никогда не были в ринге, не проходили 12 раундов, не встречались с чемпионами. Поэтому не им говорить мне, на что я способен. Я спаррингую с чемпионами мира с 14 лет. Для этого и создан», — добавил Дэвид.

