Тренер Делла Маддалены — о реванше с Исламом Махачевым: будем использовать ту же стратегию

Тренер экс-чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены Бен Викерс заявил, что в случае реванша с 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым они будут придерживаться прежней стратегии.

«Не думаю, что проблема была в игровом плане — только в исполнении. Если мы получим реванш, будем использовать ту же стратегию», — заявил Викерс в интервью для подкаста Submission Radio.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Напомним, на турнире UFC 322 Ислам Махачев одержал победу над Джеком Делла Маддаленой единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45) и стал новым чемпионом в полусреднем весе.

