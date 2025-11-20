Тренер Делла Маддалены — о реванше с Исламом Махачевым: будем использовать ту же стратегию

Тренер экс-чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены Бен Викерс заявил, что в случае реванша с 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым они будут придерживаться прежней стратегии.

«Не думаю, что проблема была в игровом плане — только в исполнении. Если мы получим реванш, будем использовать ту же стратегию», — заявил Викерс в интервью для подкаста Submission Radio.

Напомним, на турнире UFC 322 Ислам Махачев одержал победу над Джеком Делла Маддаленой единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45) и стал новым чемпионом в полусреднем весе.