Тренер Делла Маддалены — о реванше с Исламом Махачевым: будем использовать ту же стратегию
Поделиться
Тренер экс-чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены Бен Викерс заявил, что в случае реванша с 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым они будут придерживаться прежней стратегии.
«Не думаю, что проблема была в игровом плане — только в исполнении. Если мы получим реванш, будем использовать ту же стратегию», — заявил Викерс в интервью для подкаста Submission Radio.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена
Напомним, на турнире UFC 322 Ислам Махачев одержал победу над Джеком Делла Маддаленой единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45) и стал новым чемпионом в полусреднем весе.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 ноября 2025
-
18:49
-
18:41
-
18:14
-
17:59
-
17:46
-
17:00
-
16:23
-
16:15
-
16:09
-
15:41
-
15:36
-
15:21
-
15:00
-
14:21
-
13:42
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:38
-
11:48
-
11:40
-
11:00
-
10:34
-
10:28
-
10:15
-
09:38
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
00:12
-
00:02
- 19 ноября 2025
-
23:09
-
23:01
-
23:00
-
22:32