Чемпион PFL Усман Нурмагомедов впервые отреагировал на анонс боя с Альфи Дэвисом

Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов отреагировал на анонс своего поединка с представителем Великобритании Альфи Дэвисом. Спортсмены сразятся 7 февраля в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

«Что ж, пора возвращаться к работе», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

На счету Нурмагомедова в смешанных единоборствах к настоящему моменту 20 побед в 20 поединках (восемь побед были одержаны нокаутом). В активе Дэвиса 20 побед, шесть из которых были добыты нокаутом, пять поражений и одна ничья.

Усман Нурмагомедов показал впечатляющую защиту от тейкдаунов: