Чемпион UFC Хамзат Чимаев стал амбассадором киберспортивной организации Nigma Galaxy

Непобеждённый чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев присоединился к международной киберспортивной организации Nigma Galaxy в качестве амбассадора. Боец, проживающий в Абу-Даби, возглавит мотивационные и образовательные инициативы академии клуба. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Горжусь тем, что представляю ОАЭ во всём, чем занимаюсь. Эта страна поддерживала меня как члена семьи, теперь мне повезло присоединиться к Nigma Galaxy, чтобы вдохновлять других. Я всегда был увлечён играми и соревнованиями. Тот же настрой, который движет мной в октагоне, может помочь воспитать чемпионов и в киберспорте», — приводит слова Чимаева Cybersport.ru.