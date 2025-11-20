Тренер Махачева ответил на вопрос об условии, при котором Ислам завершит карьеру

Хавьер Мендес, тренер 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) Ислама Махачева, ответил на вопрос по поводу условия, при котором его подопечный может завершить карьеру.

– Ислам сказал, что сразу завершит карьеру, если об этом ему скажет Хабиб Нурмагомедов.

– Не думаю, что Хабиб попросит Ислама завершить карьеру, если только Ислам не сможет продолжать доминировать в дивизионе, – приводит слова Мендеса Odds.ru.

Напомним, в последнем поединке, проходившем на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Махачев встречался с австралийцем Джеком Делла Маддаленой и победил его единогласным решением судей. За счёт этой победы Махачев стал чемпионом промоушена в полусреднем весе.

