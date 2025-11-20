Мендес — о Хабибе Нурмагомедове и Махачеве: сравнивать их не стоит, это разные бойцы

Тренер Хавьер Мендес, работающий с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым, заявил, что сравнивать бойцов не имеет смысла, поскольку они обладают разными стилями и подходами к боям.

— После второго пояса Ислама появилось мнение, что он по спортивным достижениям обошел Хабиба. Как вы думаете, есть ли смысл их сравнивать?

— С моей точки зрения, сравнивать их не стоит, потому что это разные бойцы. И они сражаются по-разному, — приводит слова Мендеса Odds.

Напомним, в турнире UFC 322 Ислам одержал победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой и тем самым продлил свою серию до 16 выигранных боёв под эгидой UFC. Таким образом, Махачев стал сорекордсменом легендарного бразильца Андерсона Силвы по наибольшему количеству одержанных побед в сильнейшей организации в мире.